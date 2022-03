Dans son rapport périodique sur l'état d'évolution projets d'investissement au cours des deux dernières semaines, le médiateur de la République a révélé des chiffres très encourageants. Aussi a-t-il annoncé la levées de la suspension sur 813 projet d'investissement parmi les 915 examinés. A ce nombre s'ajoutent les 497 projets mis en services lors du dernier Conseil des ministres. Au terme de cette opération qui tire à sa fin, ce sera quelques 50071 poste d'emploi qui seront crées, ce qui n'est pas négligeable pour le marché de l'emploi. Le président de la République a décidé de faire de 2022 l'année de la relance économique. A pas surs la démarche s'installe progressivement et monte en cadence d'une semaine à l'autre jusqu'à atteindre sa vitesse de croisière une fois tous les projets d'investissement mis en service. Il n'en reste que 11%, selon l'exposé du médiateur d e la République. Abordant le dossier des zones, le Président de la République a donné plusieurs instructions fermes notamment porté sur les règles applicables à ces zones. A cet effet, le chef de l'Etat a insisté à ce que le projet de loi concerner ce dossier, consacrera «une rupture totale avec toutes les contradictions et pratiques que l'Algérie a connu par le passé». En offrant toutes les conditions réglementaires et encadrant les différentes activités, cela permettra à l'Algérie «d'entrer dans une nouvelle ère des relations économiques et commerciales avec le Continent africain et ses marchés», a encore insisté le président. Cela bien évidemment ne sera possible qu'»en luttant efficacement contre le fléau de la contrebande. Le président a également mis l'accent, «sur la stricte application des mesures visant à empêcher l'exportation des denrées alimentaires de base». Après avoir écouté une présentation sur la promotion de la stratégie des industries électriques, Abdelmadjid Tebboune a ordonné au gouvernement d'instruite les entreprises à n'utiliser que le produit national, dans tous les projets d'approvisionnement, notamment avec les partenaires étrangers. Le ministre de l'énergie a ordonné d'inventorier toutes les importations de la Sonalgaz et cesser immédiatement l'importation des produits fabriqués localement national. Il s'agit notamment des générateurs, des transformateurs, des câbles et autres équipements Une manière pour le président d'impulser une dynamique économique et de favorisant le produit national. Dans le même sillage, les ministres de l'industrie, du commerce et de l'enseignement supérieur, ont été instruits de créer de laboratoires de normalisation et de contrôle des appareils électriques importés. Mieux encore, le président a appelé à l'organisation d'une exposition spéciale dans ces industries en vu de sérier les opportunités d'investissement et d e partenariats. La réunion du Conseil des ministres s'est penchée également sur l'épineuse question de l'eau potable. Le diagnostic a particulièrement porté sur les wilayas d'Alger d'Oran et de Constantine. Il a été retenu comme solution, le dessalement d'eau de mer en cette période sécheresse que traverse le pays. Le président a insisté sur l'urgence d'accélérer la mise en service des cinq usines de dessalement, en cours d'exploitation. De même qu'il a ordonné de cesser tout forage de puits. «Cela, afin de préserver le stock stratégique du niveau actuel, et de ne pas exposer le couvert végétal à des risques environnementaux». Enfin, l'accent a été mis sur la gestion optimale des eaux des barrages, de manière à maintenir un équilibre dans la répartition entre les wilayas.