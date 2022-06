Les indélicatesses commerciales semblent profiter de l'absence d'un contrôle permanent des commerces... Cinquante personnes dans la commune de Collo (Skikda) ont été victimes d'une intoxication alimentaire, apprend-on de source médicale. Selon les informations apportées par la même source, les victimes, évacuées à l'hôpital de Collo, souffraient de douleurs abdominales, de vomissements et de diarrhées aiguës. Ce qui ne laissait aucun doute à une intoxication d'origine alimentaire, nous dit-on. Âgés entre 23 et 57 ans, les victimes ont bénéficié d'une prise en charge médicale urgente, dont 47 d'entre elles, ont été admis à l'hôpital de Collo alors que trois autres ont été orientées vers la polyclinique de la même commune, a fait savoir la même source. Celle-ci a précisé que 43 victimes ont, après avoir bénéficié des soins nécessaires, quitté l'hôpital, alors que sept autres, dont quatre femmes et trois hommes, ont été placées en observation médicale, et devront quitter l'hôpital une fois leur état de santé amélioré. L'enquête médicale a révélé, selon notre source, que cette intoxication alimentaire collective serait provoquée par la consommation de gâteaux dans une pâtisserie du centre-ville de Collo, qui a fait aussitôt, l'objet de fermeture par les services de la DCP. Des échantillons ont été prélevés au niveau de la pâtisserie et ont été transférés au laboratoire de la wilaya afin d'être soumis aux analyses, parallèlement à une enquête épidémiologique engagée par la commission chargée de l'affaire, a précisé la même source. Les résultats des analyses sont attendus dans une semaine. En attendant, il est utile de souligner qu'après cette intoxication collective, une vaste campagne de contrôle a été lancée par les agents de contrôle de l'Inspection régionale du commerce de Collo. L'opération a ciblé toutes activités de commerces confondues. Ce qui a donné lieu à la saisie et à la destruction de divers produits alimentaires, dont de la pizza, du lait, des glaces, qui étaient en vente dans des conditions insalubres. Des mesures légales ont été prises et des poursuites judiciaires ont été menées à l'encontre des contrevenants.