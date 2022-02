Devenue le fief de la drogue, Constantine est de plus en plus le théâtre d'arrestation de dealers et de démantèlement des réseaux criminels qui s'adonnent à ce trafic. Dans le courant de ces dernières 48 heures, une importante quantité de psychotropes a été saisie par les éléments de la police qui ont multiplié leurs interventions dans ce sens, agissant parfois au niveau d'autres wilayas, après une autorisation judiciaire d'extension de compétence. C'est le cas de cette affaire où pas moins de trois mis en cause ont été arrêtés et présentés devant la justice. Ils sont âgés de 34 à 36 ans et transportaient des psychotropes Prégabaline, de marque étrangère. Deux des suspects, en provenance d'une wilaya de l'Est, ont été arrêtés à un barrage de contrôle dressé par les enquêteurs, qui ont agi sur la base de renseignements selon lesquels une grande quantité de psychotropes arrive en ville. Les mis en cause ont pris, à bord du véhicule, des femmes et des enfants pour tromper la vigilance des policiers. Néanmoins, cette information précise a permis d'identifier les deux suspects. La marchandise était dissimulée dans la caisse au devant du véhicule. Il s'agit de 172 unités de la substance citée plus haut, soit 2577 capsules en plus d'une importante somme d'argent. Après l'obtention d'une autorisation de la justice, pour extension de compétence, les enquêteurs ont arrêté une troisième personne dans une autre wilaya. La perquisition a permis la saisie d'une autre quantité de psychotropes de la même drogue et une autre somme d'argent. Après la constitution d'un dossier judiciaire, les trois inculpés ont été présentés devant la justice. Dans ce même contexte, deux autres individus, âgés de 30 ans, ont été arrêtés, pour détention et commercialisation de kif traité et de psychotropes. Les faits, selon un communiqué de la sûreté de la wilaya, se sont déroulés lors d'une opération menée par les policiers, qui ont soupçonné un véhicule de transport interwilayas. La fouille a permis la découverte d'une quantité de 1500 capsules de Prégabaline, en plus du kif traité, avec une somme d'argent cachée dans un sac à dos. Le propriétaire du sac et son complice seront aussitôt arrêtés et conduits au poste de police. Après la finalisation d'un dossier judiciaire, les deux mis en cause ont été présentés devant la justice.