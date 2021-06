L'association des entreprises algériennes dans la reconstruction d'une Libye endommagée par des années de combats et le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays voisins, ont été les deux principaux axes abordés, hier, par le président de la Cipa, Abdelwahab Ziani. S'exprimant lors d'un point de presse animé au siège de l'organisation patronale qu'il dirige, à Alger, ce dernier a affiché son «optimisme» et sa pleine satisfaction par rapport à la capacité de nos entreprises à conquérir le marché libyen. Ses prévisions dépassent celles du ministre du secteur qui table sur un volume d'échanges commerciaux de 3 mds de dollars/an. Ziani a en effet évoqué 5 milliards de dollars à gagner. Cela avant d'affirmer que «le marché libyen aiguise l'appétit des entreprises algériennes». Et d'ajouter que «la Cipa a défini une liste de 2000 produits made in Algeria, pour aller à la conquête du marché libyen». Dans les détails, il énumère «les produits de matériaux de construction, agroalimentaires, agricoles et de l'industrie pharmaceutique». «Par exemple, nous avons un excédent de 12 millions de tonnes de ciment,» a-t-il poursuivi que nous pouvons vendre aux Libyens». Abdelwahab Ziani a insisté sur le fait que «l'Algérie doit savoir capter la forte demande exprimée par les importateurs libyens». Cela avant de constater «l'existence d'une bonne volonté des pouvoirs publics à rendre possible la conquête de marchés libyens». Il révèle, dans ce sillage que «la Banque extérieure d'Algérie (BEA) ouvrira très prochainement un guichet à Debdeb. Sa mise en place facilitera, selon le président de la Cipa «la tâche à nos entreprises qui souhaitent plus de facilités bancaires, et rapprochera les investisseurs». Il s'agit donc d'un nouveau jalon qui viendra renforcer la coopération économique entre l'Algérie et la Lybie. L'interlocuteur a également estimé que la réouverture du poste frontalier «Debdeb/Ghadamès» dans la wilaya d'Illizi imprimera une dynamique commerciale qui permettra de relancer les activités économiques et commerciales dans toute la région. Au sujet de l'ouverture dudit poste frontalier, Ziani a affirmé que «le dispositif de sécurité y est déployé». Et d'ajouter que «les yeux bienveillants de notre armée et des autres forces de sécurité, veillent à cet effet». Abdelwahab Ziani profitera de la même occasion pour apporter de l'eau au moulin du Président, en déclarant que «l'Algérie a les capacités de porter son volume d'échanges commerciaux à 10 milliards de dollars annuellement.» Le chef de l'Etat avait pour rappel tablé sur «5 milliards de dollars» d'exportations hors hydrocarbures. Selon le président de la Cipa, «l'Algérie peut gagner jusqu'à 100 milliards de dollars, à condition de mettre le paquet sur l'accompagnement des exportateurs et des producteurs algériens». L'intervenant n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire ce qu'il pense des contraintes des exportateurs algériens.Il a déploré «l'insuffisance dans le transport et la chaîne logistique». Il faudra également, selon lui, actualiser la réglementation en vigueur qui est «obsolète». L'université doit selon le président de la Cipa «suivre le marché en formant les étudiants aux métiers de l'exportation».