Les services des douanes, en coordination avec les éléments de l'ANP ont saisi cinq kilos de cocaïne à Blida. Cette drogue dure a été soigneusement dissimulée dans un véhicule utilitaire, a indiqué aujourd’hui, un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). Il s'agit également de la saisie de 60.000 comprimés psychotropes detype+Prégabaline 300 mg+ dans la wilaya de Tiaret et de 46.082 autres à In Salah, selon les mêmes services. "Dans le cadre des efforts conjoints menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des douanes, en coordination avec les services de sécurité, les agents de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes de Blida, ont procédé à la saisie de cinq (5) kg de cocaïne, soigneusement dissimulés dans un véhicule utilitaire, outre l'arrestation et la présentation des mis en cause devant les juridictions compétentes", précise le communiqué. L'opération s'inscrit "dans le cadre de l'accomplissement des missions de protection de la Douane algérienne, et consacre la pleine mobilisation de ses agents en vue de contribuer à la lutte contre le trafic, sous toutes ses formes, notamment des drogues, et à la préservation de la santé et de la sécurité du citoyen", ajoute la même source.