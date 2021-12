Cinq personnes sont décédées et 149 autres blessées suite à des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas, a indiqué un communiqué de la Protection civile (Dgpc). Les services de la Protection civile, durant la même période, le décès de deux personnes mortes asphyxiées par le gaz de ville, dont un homme âgé de 45 ans décédé à l'intérieur de son domicile de la cité El Malaâb, relevant de la commune de Bekkaria, dans la wilaya de Tébessa et un homme de 52 ans issu de la commune de Timezrit à Béjaïa, souligne la même source. La Protection civile a affirmé avoir prodigué, durant ces dernières 24 heures, des soins de première urgence à 38 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant des appareils de chauffage et de chauffe-eau, à l'intérieur de leurs domiciles, à travers plusieurs wilayas du territoire, ajoutant que les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les établissements sanitaires. Aussi, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de trois incendies urbains et divers à travers les wilayas de Tamanrasset, M'sila et Bouira. Ils ont secourus deux personnes incommodées par la fumée à M'sila et une autre présentant des difficultés respiratoires dans la wilaya de Bouira.