Deux opérations distinctes ont permis aux services de la sûreté de la wilaya de mettre fin aux activités de cinq dealers, en l'espace de 48 heures. Les services de police ont à l'évidence, agi sur la base de renseignements ayant abouti à l'arrestation des mis en cause, avec en leur possession des psychotropes.

La plus récente intervention a eu lieu au niveau de la nouvelle ville d'Ali Mendjeli où les forces de police ont arrêté deux dealers âgés de 24 et 30 ans, qui détiennent plus de 300 psychotropes. Les éléments de la police, indique la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, ont été attirés par le comportement suspect de deux personnes, lesquelles tentaient de se débarrasser d'un sac en plastique à la vue de la police. Les deux mis en cause ont immédiatement été arrêtés et conduits au siège de la sûreté de daïra pour les besoins de l'enquête. Les policiers qui avaient récupéré le sac en plastique ont découvert 31 plaquettes du médicament Tramadol», totalisant 310 comprimés destinés à la vente. À la fin de l'examen de l'affaire, les deux dealers devront répondre des chefs d'inculpation de détention de produits pharmaceutiques de nature psychotique de production étrangère ne pouvant être délivrés que sur ordonnance. À cet effet, un dossier de procédure judiciaire a été établi à leur encontre avant d'être déférés par-devant le procureur de la République du tribunal d'El Khroub. À noter que l'intervention de la police a eu lieu lors d'une patrouille effectuée aux alentours de l'université Constantine-3 Salah Boubnider. Dans le même contexte, la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) avait, la veille, arrêté trois dealers, âgés entre 30 et 38 ans, en leur possession 4 900 capsules de psychotropes. Ce coup de filet opéré dans un milieu de propagation des drogues de tous genres, indique la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, «est intervenu suite à l'exploitation d'informations reçues par la BRI, indiquant qu'une certaine personne cherchait à introduire, sur le territoire de la wilaya, une certaine quantité de psychotropes à bord d'un véhicule automobile». Sur la base de ces données, les éléments de la BRI ont déclenché des investigations profondes, ayant permis de localiser le véhicule suspect. «Il s'agit d'une voiture de type utilitaire, accompagnée d'un autre véhicule de tourisme», a précisé la sûreté de la wilaya, ajoutant que «le véhicule touristique était utilisée comme éclaireur ayant donné l'alerte sur la présence de patrouilles de police et des barrages des éléments de la sûreté». La fuite du véhicule transportant les psychotropes ne durera pas longtemps, puisque un plan stratégique a aussitôt été mis en place. En effet, un déploiement rationnel des forces de police mis en place, a permis d'intercepter le véhicule suspect à la cité Ben Badis, avec deux personnes à bord. La fouille corporelle à laquelle ont été soumis les deux suspects a permis la découverte en leur possession de deux téléphones portables, alors que lors de la fouille du véhicule, les éléments de la BRI ont découvert une boîte en carton contenant une quantité de psychotropes évaluée à 4950 capsules de Brégabaline de 300 milligrammes (mg), connu aussi sous le nom de Lyrika. Parallèlement à cela, le second véhicule a été intercepté à l'entrée de la ville de Constantine, avec deux personnes à l'intérieur. Les policiers ont trouvé en leur possession une certaine somme d'argent et deux téléphones portables. Un dossier judiciaire a été établi contre eux. Les cinq mis en cause ont été, par la suite, traduits en justice.