Le représentant du ministère public près le tribunal de Souk Ahras, a requis 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 65 millions de centimes, à l'encontre de 73 employés mis en cause dans une affaire de détournement de fonds, ayant entaché la Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries, a-t-on appris de source juridiciaire. Parmi les mis en cause, l'ex-directeur de l'agence de la Cacobatph de Souk Ahras, sa femme, des membres de sa famille - dont les comptes CCP ont été exploités pour placer les fonds détournés - ainsi que plusieurs cadres, notamment des comptables et des fonctionnaires, a fait savoir la même source. Les mis en cause sont accusés de détournement de deniers publics, mauvais usage de la fonction, faux et usage de faux, falsification de documents administratifs, manipulations du système de traitement informatique, établissement d'attestations et de certificats avec de fausses données. Autres accusations retenues à l'encontre des prévenus: la complicité dans le détournement des fonds publics et l'usurpation d'identité pouvant entraîner la mention du jugement sur le casier judiciaire de la personne usurpée, ont ajouté nos sources. Par ailleurs, se constituant partie civile, le représentant judiciaire du Trésor public a demandé à chacun des accusés une indemnisation de 2 milliards de centimes, pour compenser le préjudice causé à cet organisme financier. Pour rappel, l'ex-directeur de l'agence Cacobatph avait été placé sous mandat de dépôt, en mars dernier, au motif de cette affaire. Cette dernière, prise en charge par la brigade financière et économique de la sûreté de Souk Ahras, a abouti à la découverte du périple financier qu'effectue l'ex-directeur indélicat de cette agence, à travers le placement des fonds spoliés et placés dans les comptes des membres de sa famille et ceux de sa belle-famille, entre autres, avant de procéder au transfert des fonds détournés à son compte personnel. Le verdict est attendu pour le 18 du mois en cours, a ajouté la même source.