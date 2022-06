la brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de constantine a effectué, en coordination avec les autres partenaires sécuritaires, une opération qualifiée de « la plus grande du genre depuis plusieurs années ». « suite à des informations relatives à l’intention de personnes de vendre une quantité considérable de psychotropes et de drogue dure, les investigations menées ont permis de déterminer le lieu de la transaction à la cité el-mouna dans la commune de constantine », a déclaré le lieutenant farès zelagui, cadre à la cellule de communication de la sûreté de wilaya. l’opération a donné lieu à la saisie, à bord d’une voiture touristique, de 5 000 comprimés de drogue dure (ecstasy) et 14 000 capsules hallucinogènes ainsi qu’à l’arrestation de deux personnes, âgées de 27 et 45 ans, et la saisie d’ordonnances, un cachet médical à usage « suspect » et des montants en monnaie nationale et en devises. les deux mis en cause ont été présentés par- devant le procureur de la république près le tribunal de constantine pour « obtention par voie de contrebande, possession, achat en vue de vendre et stocker et transporter des drogues dures et des psychotropes dans le cadre d’un groupe criminel organisé ».