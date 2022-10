L'Armée Nationale Populaire continue d'enregistrer des résultats probants dans la lutte antiterroriste. Dans ce cadre, l'ANP fait un travail de fourmi en témoigne la neutralisation, mardi, de deux terroristes activement recherchés à Chaâbet Taouririne dans la zone de la commune de Beni Mileuk, daïra de Damous, wilaya de Tipaza en 1ere Région militaire.

L'opération, toujours en cours, s'est soldée, entre autres, par la récupération de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit deux casemates pour terroristes et 31 kilogrammes d'explosifs (TNT), lors d'une patrouille de fouille et de recherche à Médéa, tandis qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Djanet. Ces résultats entrent dans le cadre de la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste, mais aussi contre la criminalité organisée multiforme. Dans cet ordre d'idées, «des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires lors d'opérations menées durant la période du 12 au 18 octobre, 46 narcotrafiquants» et «saisi un fusil-mitrailleur Fmpk, un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions».

En outre, «il a été mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 5 quintaux et 69 kilogrammes de kif traité, et saisi 221036 comprimés psychotropes», mentionne le ministère dans son communiqué. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre les orpailleurs et la contrebande «des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet, Tindouf et In Saleh 317 individus et saisi 33 véhicules, 198 groupes électrogènes, 176 marteaux-piqueurs, 14 détecteurs de métaux, 8,3tonnes de mélange d'or brut et de pierres, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite». Toujours aussi édifiants, d'autres détachements, ajoute la même source, «ont arrêté 23 autres individus en possession de 19 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 48 tonnes, ainsi que 46 quintaux de tabacs et 10453 unités de diverses boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national». De leur côté « les garde-frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 49060 litres à Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf et Ouargla. Sur le registre de l'immigration clandestine, le ministère souligne que « les garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 226 individus à bord d'embarcations de construction artisanale». À noter que le bilan de l'ANP mentionne l'arrestation de 108 immigrants clandestins de différentes nationalités.