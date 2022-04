Mieux vaut tard que jamais. Le mois de piété et de l'indulgence fait bien les choses. C'est du moins ce qui est à relever un peu partout chez des commerçants de plusieurs wilayas de l'Ouest algérien, qui se sont regroupés dans 46 marchés de la Rahma ouverts dans les wilayas d'Oran, de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Aïn Temouchent et Mostaganem, a indiqué le directeur régional du commerce et de la promotion des exportations d'Oran, Seboughi Djillali, ajoutant qu'il est «également prévu l'ouverture de 20 autres marchés». Cette opération d'envergure ciblant directement le client au faible revenu est lancée en collaboration avec les directions de wilaya et des collectivités locales, avec la participation d'agriculteurs et de producteurs, a-t-il révélé précisant qu'elle porte sur la vente des différents produits, notamment les légumes, fruits et autres denrées alimentaires, directement au grand public et à des prix abordables. La wilaya d'Oran est dotée, cette année, de 15 marchés de la Rahma en attendant l'ouverture de trois autres dans les jours prochains. Ces marchés sont éparpillés à travers plusieurs communes de la wilaya. Autrement dit, ils sont dispatchés de manière équilibrée, dans le but de satisfaire la demande se faisant forte un peu partout dans la wilaya. La même politique est adoptée dans la wilaya de Tlemcen. La direction du commerce et de la promotion des exportations, assistée par les autorités locales, a procédé à l'ouverture de 16 marchés similaires depuis le début du mois de Ramadhan. En outre, 13 autres marchés seront ouverts dans les prochains jours. Idem pour la wilaya de Mostaganem qui a jugé utile d'ouvrir huit marchés de la Rahma, et ce, en attendant l'ouverture dans les tout prochains jours de trois autres. Les wilayas de Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchent ont ouvert sept marchés. L'ouverture d'un autre marché est prévue dans la wilaya de Sidi Bel Abbès en coordination avec différentes instances. Il est à noter que la flambée de prix des produits de large consommation a, malgré toutes les dispositions prises, gagné son apogée y compris dans les marchés référentiels comme celui de la rue des Aurès, ex-la Bastille ou encore à El Hamri, Gambetta, Médina Djdida.