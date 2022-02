Les choses avancent rapidement au chapitre du versement de la prime de chômage au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon les derniers chiffres émanant de l’Agence nationale de l’emploi, 41 000 dossiers sont sur la table à travers les antennes de l’agence dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Parmi ce global, précise la même source, 28 000 dossiers sont fin prêts jusqu’à hier samedi pour recevoir cette prime. En fait, ce dossier du versement de la prime de chômage aux jeunes est très apprécié par cette catégorie qui a longtemps souffert des affres du chômage et d’une vie quotidienne sans le moindre sou en poche. Aujourd’hui, l’horizon pour un avenir meilleur s’ouvre d’autant plus qu’une autre décision plus importante a suivi cette mesure. En effet, les pouvoirs publics ont décidé de régulariser les jeunes dont les contrats de travail sont limités dans le temps. Une véritable planche de salut pour cette catégorie sociale qui pâtit de la précarité sans aucun horizon. D’ailleurs, il est à rappeler que cette catégorie de jeunes, employés dans le cadre du pré-emploi, a longtemps fait l’actualité par ses actions de protestation visant à alerter les hautes autorités du pays sur leur situation qualifiée de dramatique. Plus dramatique encore quand on sait que parmi cette catégorie se trouvent des milliers de jeunes universitaires titulaires du diplôme de doctorat. À l’issue de leur dernier rassemblement devant le siège de la wilaya de Tizi Ouzou, ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué de déplorer leur sort après des années passées à l’université. Ce ne sont pas uniquement les doctorants qui reçoivent un salaire de 15 000 dinars mais également les enseignants. La semaine dernière, dans un rassemblement observé devant le siège de la direction de l’éducation de la wilaya, ces derniers qui se comptent par milliers, ont appelé les pouvoirs publics à corriger cette « injustice ». De jeunes enseignants ont, d’ailleurs, profité de l’occasion de notre présence sur les lieux pour signaler des cas flagrants d’injustice. « J’étais en classe en train d’enseigner lorsqu’un enseignant est entré pour prendre ma place. Trouvez-vous juste de mettre à l’arrêt un enseignant avec une expérience de six années pour recruter un tout nouveau? », fulminait-il. Enfin, il convient de signaler que l’effort pour trouver des solutions à ces situations n’a pas cessé, bien que le coup d’accélérateur n’a été ressenti qu’après la décision du président de la République de verser une allocation de chômage aux jeunes et de régulariser les contractuels. Il y a quelques jours, la wilaya de Tizi Ouzou a annoncé la régularisation de 257 jeunes employés dans le cadre des CDD à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du chahid.