Pas moins de 4 607 infractions à l'obligation de déclaration à la sécurité sociale ont été enregistrées à Tizi Ouzou durant l'année 2021, a indiqué, mardi, le responsable de l'agence locale de la Caisse nationale d'assurance sociale (Cnas).S'exprimant lors d'une journée d'étude au profit des employeurs organisée par la Cnas, le directeur local de la Cnas, Djamel Zitouni a fait savoir que 4607 infractions ont été recensées lors de 2900 inspections effectués par les agents de son organisme. Le secteur privé se taille la part du lion avec 4407 infractions tandis que seulement 200 cas ont été enregistrés au niveau du secteur public. «Le secteur privé est le plus enclin à la non- déclaration de ses employés», a-t-il souligné avertissant que ses services vont «intensifier les inspections et entamer des poursuites judiciaires contre les contrevenants». Sur un autre chapitre, le même responsable a indiqué que ses services s'attellent à une «vaste opération de contrôle et de vérification concernant les bénéficiaires de l'allocation chômage pour débusquer les fausses déclarations».