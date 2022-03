L'insertion des contractuels du pré-emploi va lentement, mais sûrement dans la wilaya d'Annaba, qui a enregistré, en 2021, plusieurs mouvements de contestation.

Cette opération, laquelle vient en application de l'instruction du gouvernement portant régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi, a concerné plusieurs secteurs. Avec un taux de 78%, ce sont plus de 4000 contractuels du pré-emploi qui ont été insérés dans leur poste de travail. Une moyenne d'insertion qui dépasse largement le taux national, qui est de 45%. D'autres bénéficiaires de ces contrats devront être titularisés dans les tous prochains mois. Un processus qui reste tributaire du versement des fonds budgétaires nécessaires à la poursuite de l'opération. Jusqu'à la mise sous presse, trois secteurs sont en retard dans la régularisation de leurs employés, il s'agit du secteur de l'Education nationale, dont la direction n'a inséré que 60% de son personnel contractuel, suivie de la direction des affaires religieuses (41%) et de celui de la solidarité (30%).

Des secteurs qui devront achever le processus d'insertion de leurs contractuels dans les prochains mois, voire à la fin de l'année en cours, si tout va bien. Les bénéficiaires de cette opération sont, pour la plupart, détenteurs de diplômes universitaires et inscrits à l'Anem depuis plusieurs années. Cette mesure a pour objectif de promouvoir l'emploi et de donner l'opportunité aux jeunes travaillant dans divers domaines de faire valoir leurs compétences et capacités professionnelles et, par ricochet, contribuer au développement socio-économique local et national. Pour rappel, plusieurs mouvements de protestation ont été organisés en 2021, par les détenteurs de contrats de pré-emploi, afin de revendiquer leur insertion à leurs postes de travail. Des actions qui, convient-il de le souligner, étaient motivées par le sentiment de désarroi et d'incertitude quant à leur avenir.