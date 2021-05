L'économie verte, une autre facette du nouveau modèle de croissance auquel aspire l'Algérie nouvelle, est en marche. Le ministère de l'Environement à qui incombe la mission de promouvoir ce créneau accompagne plus de 44 porteurs de projets dans ce domaine pour qu'ils puissent concrétiser leurs idées innovantes. Quel type d'aide compte-t-il leur apporter? le ministère a mis à la disposition des porteurs de projets dans le domaine de l'environnement, relevant de start-up et de micro-entreprises, une cellule interne pour les orienter et les aider, notamment sur le plan procédural, a indiqué un responsable de ce département. Créée en novembre 2020, cette structure a pour mission d'accompagner les jeunes promoteurs. «Le développement de l'économie circulaire et de l'économie verte constituent le but suprême de toutes ces actions», a souligné son président, Larbi Réda Youyou. Les porteurs de projets sont reçus deux fois par mois (le deuxième et le dernier jeudi de chaque mois), par les membres de la cellule au niveau du siège du ministère de l'Environnement, après avoir rempli un formulaire sur le site Internet du ministère, indique-t-on.

Les domaines concernés sont variés: ils portent autant sur la gestion, la collecte, le tri, le recyclage des déchets, la valorisation des déchets organiques en compost...que sur les idées innovantes dans les domaines de la communication et la sensibilisation, les plateformes numériques dédiées au secteur de l'environnement, la qualité de l'air, la biodiversité, l'agroécologie, l'assainissement urbain, les eaux usées et l'éco-tourisme. Il faut rappeler que la ministre de l'Environnement avait souligné à la veille de la célébration de la Journée mondiale du recyclage, l'importance du recyclage pour la concrétisation de l'économie verte qui constitue l'un des principaux objectifs de la politique de son secteur. «Nous célébrons, à l'instar de tous les autres pays, la Journée mondiale du recyclage, car nous sommes convaincus de l'importance du recyclage pour la concrétisation de l'économie verte qui constitue l'un des principaux objectifs de notre politique sectorielle», avait déclaré, le 18 mars 2021, Dalila Boudjemaâ. Un dossier dans lequel est fortement impliqué le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables Chems Eddine Chitour. Les opportunités de la valorisation énergétique des déchets et l'évaluation du potentiel de la biomasse à prendre en compte dans le modèle énergétique national ont été examinées lors d'une réunion de travail qu'il avait co-présidée, le mois de mars dernier, avec sa collègue de l'environnement. Il faut noter que les start-up auxquelles une conférence a été dédiée doivent y jouer un rôle de premier plan. Le président de la République avait souligné, à cette occasion, l'importance de les soutenir et de les encourager pour en faire la «locomotive» d'un nouveau modèle économique, basé sur la connaissance et l'innovation. «Afin de permettre aux porteurs de projets innovants de concrétiser leurs idées, il était nécessaire de renforcer l'écosystème de l'innovation dans notre pays pour le hisser au niveau des aspirations de nos jeunes, un écosystème qui puisse leur garantir les mécanismes de financement adéquats», avait déclaré, Abdelmadjid Tebboune dans une allocution prononcée, le 3 octobre 2020 à l'ouverture de la Conférence nationale des start-up «Algeria Disrupt 2020». Le ministère de l'Environnement est disposé à leur tendre la main...

L'action de la cellule d'orientation qui y est implantée a pour but de les accompagner et les orienter dans leurs démarches administratives ainsi que dans les aspects techniques liés à leurs projets.