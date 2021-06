La Badr se dotera d'une centaine d'agences de guichets de finance islamique d'ici fin 2021.

Plus de 400 millions de DA ont déjà été collectés depuis le mois de mai à travers les sept agences dotées de guichets dédiés à la finance islamique. Une centaine d'autres agences seront ouvertes au public d'ici fin 2021. Cette opération sera menée par la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr), a annoncé dimanche à Tizi-Ouzou, le secrétaire général (SG) de cet établissement bancaire, Rachid El Metnani.

Le SG, qui a procédé à l'ouverture d'un guichet, le huitième, dédié à la finance islamique au niveau de l'agence principale de la Badr à Tizi Ouzou, a mis en avant la perspective d'atteindre la trentaine d'ici la fin du mois de juin en cours.

L'ouverture de ce nouveau guichet au niveau de Tizi Ouzou répond, a-t-il été souligné, aux besoins exprimés et au potentiel économique de la wilaya, selon le programme établi par la direction générale de la Badr. Celle-ci prévoit, dans une première phase, l'ouverture de guichets au niveau de quatre établissements dans chaque région du pays.

Ce programme d'extension de la Badr prévoit, a-t-il ajouté, «la couverture de l'ensemble des wilayas du pays, y compris les nouvelles, d'ici la fin 2022 et d'aménager, selon les possibilités, une quinzaine d'autres agences dédiées exclusivement à la finance islamique, durant cette même période». S'agissant des produits mis à la disposition des clients, El Metnani a souligné que la Badr offre à ses clients nombre de produits certifiés «finance islamique» pour «être proche de la demande».