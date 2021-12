Dans le cadre de la lutte contre la subversion, les services de sécurité ont interpellé quatre suspects, de nationalité marocaine, au niveau de la wilaya d'Aïn Defla. Selon le média Ennahar, les ressortissants marocains, interceptés à l'intérieur d'un véhicule de tourisme, n'avaient sur eux ni permis de séjour ni permis de travail. Les quatre mis en cause ont été conduits au siège de la sûreté afin de connaître le motif de leur présence en Algérie et la partie qui les hébergeait. La même source ajoute que les suspects effectuaient des navettes régulières entre le chef-lieu de la wilaya d'Aïn Defla et Khemis Miliana. La brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Médéa a procédé, au mois de novembre dernier, au démantèlement d'une cellule terroriste composée de 21 individus appartenant au mouvement terroriste Rachad, activant sur le territoire de la wilaya.