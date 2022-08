Les éléments la Gendarmerie nationale relevant du groupement de la wilaya d'El Tarf, ont interpellé trois individus, a indiqué un communiqué rendu public, jeudi. Selon la même source, les trois hommes sont accusés d'avoir délibérément mis le feu aux récoltes agricoles appartenant à autrui dans la commune du «Lac des oiseaux», relevant de la daïra de Bouteldja, dans la wilaya d'El Tarf''. La même source a ajouté qu'une fois l'enquête terminée, les trois individus, âgés entre 40 et 70 ans, seront traduits devant les autorités judiciaires compétentes. Dans le même contexte, un autre présumé incendiaire a été interpellé et placé en détention, a indiqué, dans un communiqué, le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras. Le magistrat a révélé que les enquêtes judiciaires en cours sur les incendies de forêt dans la juridiction ont conduit à l'arrestation d'un suspect qui a mis le feu à la forêt limitrophe de la cité des 400 Logements. Il s'agit, selon la même source, d'un repris de justice répondant aux initiales Q. S., qui a été interpellé en possession de trois briquets lors de la fouille corporelle. Le même juge a ajouté que le mis en cause, âgé de 29 ans, a été déféré devant le parquet.