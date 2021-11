Au titre du bilan des activités de la sûreté de wilaya d'El Tarf, pour le mois d'octobre écoulé, il est fait état du traitement de plusieurs opérations liées à la lutte contre l'émigration clandestine. Selon le même bilan, rendu public, ces opérations se sont soldées par le démantèlement de quatre réseaux spécialisés dans l'organisation de la traversée de la mort, depuis les plages de la wilaya d'El Tarf, jusqu'à l'autre rive de la Méditerranée, contre d'importantes sommes d'argent. 35 personnes ont été arrêtées et un important matériel de navigation a été saisi et mis en fourrière, à savoir 6 embarcations de fabrication artisanale,

6 moteurs de 44 chevaux et 4 GPS, a détaillé ladite source. Dans le même contexte, un atelier clandestin de construction d'embarcations artisanales destinées à l'émigration clandestine, a été découvert dans la commune de Ben M'hidi, dans la wilaya d'El Tarf, alors qu'un réseau de 13 malfaiteurs spécialisé dans cette activité illégale, a été neutralisé.