Quatre personnes sont mortes et trois autres ont été blessées, hier, dans une collision entre deux véhicules légers, survenue sur la pénétrante Béjaïa-Ahnif, précisément sur l'axe Takerietz-Ahnif, non loin de la localité de Tazmalt, à 80 km à l'ouest de Bejaia, a indiqué la Protection civile. L'accident a mis en cause un véhicule immatriculé dans la wilaya de Bouira et un autre enregistré dans la willaya d'Alger, dont le choc a coûté la vie à quatre personnes et engendré des blessures à deux autres personnes, toutes se trouvant dans le premier véhicule et des blessures relativement graves au conducteur du véhicule adverse, a-t-on précisé. Trois femmes et un homme ont ainsi péri sur place et les autres blessés, notamment une femme et un enfant qui ont été évacués, dans des états divers de gravité, à la polyclinique de Tazmalt, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.