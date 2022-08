La tragédie des accidents mortels impliquant des bus se poursuit sur nos routes. Un nouveau drame routier a eu lieu, hier matin. Quatre personnes ont trouvé la mort et 28 autres ont été blessées dans une collision entre un bus et une voiture, à Annaba, affirme un communiqué rendu public par la Gendarmerie nationale via sa page facebook «Tariki». Cette catastrophe a eu lieu vers 6h58 de la matinée d'hier, affirme également la Protection civile dont les équipes sont intervenues après le drame. Une enquête a été aussitôt ouverte par les gendarmes, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, dont les images ont été, diffusées par la gendarmerie, via le site Tariki, montrant que le choc entre les deux véhicules a été extrêmement violent. Les images se veulent être un puissant rappel sur les conséquences du non-respect du Code de la route. L'inconscience au volant reste la cause principale des accidents qui endeuillent des milliers de familles, chaque année. Cet accident est l'un des plus macabres depuis le début de l'année. Il n'est malheureusement pas le seul mettant en cause ces moyens de transport. Les autocars sèment la mort et la terreur sur les routes des quatre coins du pays. Pas plus tard que la semaine dernière, neuf personnes sont mortes et six autres ont été blessées dans un grave accident de la route survenu près de la wilaya d'Illizi. Il s'agit d'un accident qui a impliqué un bus de transport de voyageurs et un camion de transport d'hydrocarbures. Le 17 août, 14 personnes ont été blessées, dont deux grièvement, après le dérapage d'un minibus de marque Peugeot J9, dans la wilaya de Skikda. Deux accidents mortels impliquant des bus se sont produits deux jours plus tôt. Six personnes ont perdu la vie et 15 autres ont été blessées à Tindouf, suite à une collision entre un bus assurant la ligne Béchar-Tindouf et un camion semi-remorque. Le deuxième accident, impliquant un autre chauffard, a eu lieu à Sétif. Ce drame avait coûté la vie à une personne et avait causé des blessures à 21 autres passagers. Le 12 août, un carambolage entre trois camions et un autobus a fait 14 blessés à Djebahia. Une multiplication des accidents mortels qui relance le débat concernant le comportement des chauffeurs d'autobus sur des trajets de longue distance, généralement connus pour être «des fous du volant». L'adoption de sanctions sévères s'impose, afin de stopper l'hécatombe routière. Les chauffards d'autocars sont fortement mis en cause dans les accidents de la circulation les plus sanglants. Ils sont, pour rappel, à l'origine de 494 accidents de la circulation, durant l'année dernière.