En prévision des prochaines élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation, quatre dossiers de candidature ont été approuvés par la délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections. La même institution devrait trancher pour les autres noms, dans un délai ne devant pas dépasser les 72 heures, soit avant le 5 février prochain.

Initialement prévues pour le mois de décembre 2021, les élections sénatoriales ont été reportées en raison d'un retard dans la convocation du corps électoral. La loi électorale impose en effet la convocation du corps électoral 45 jours avant le scrutin.

Or, celui-ci est resté incomplet en décembre, du fait des nombreux recours déposés auprès du Conseil d'État à l'encontre des résultats des élections municipales de novembre 2021, dans plusieurs communes et wilayas. Le 22 décembre 2021, les électeurs ont finalement été convoqués par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le 5 février 2022. Pour ces prochaines élections sénatoriales visant le renouvellement, au scrutin indirect et par nomination, de la moitié des membres du Conseil de la nation, on retiendra pour Constantine, soulignent des sources très bien informées, les noms de Hamid Bouchoucha, qui a participé à ce scrutin comme candidat libre, et a remporté un siège à l'APW, au cours des élections locales précédentes sous les couleurs de parti du Rassemblement national démocratique. Il est enseignant, docteur en sciences de l'information et de la communication à l'université Constantine 3.

Il a à son actif la direction du laboratoire de recherche dans la sociologie de l'information et est un professionnel de la presse depuis plus de 30 ans. On retiendra aussi les noms des candidats du Mouvement de la société pour la paix, Abdelghani Messai, docteur en médecine et licencié en sciences politiques. Il est consultant dans le secteur privé. C'est également un ex-élu à l'APC et à l'APW.

Mohamed Boukerrou, médecin spécialiste, propriétaire d'une clinique privée. Enfin, Mehdi Berrahail, ex-élu et actuellement membre de l'APW, et cadre à la Sonelgaz. Tels sont les quatre noms à retenir en attendant que la délégation locale de l'Anie décide pour les autres dossiers.