La traite d'humain ou encore le trafic d'humain, viol sur mineure, appartenance à une organisation criminelle et constitution de bande de malfrats sont les chefs d'inculpation attribués à un trentenaire et ses complices, qui viennent d'être jugés et condamnés à des peines allant entre 4 et 10 ans de prison ferme. Cette affaire a été déclenchée le mois d'août 2019 suite à la disparition énigmatique d'une jeune mineure.

Les parents de cette dernière s,en sont remis aux services policiers de Sidi El Bachir, à l'est de la ville d'Oran, pour y formuler une déposition signalant «avoir fait l'objet de vol d'une somme de 6 millions de dinars, en plus de la disparition de leur fille». L'enquête ouverte a coïncidé avec l'interpellation, au large de Mostaganem, d'un groupe de harraga, dont deux jeunes filles, à bord d'une embarcation stoppée par une panne survenue au niveau du moteur.

Les enquêteurs, se rapportant à leurs constatations et au rapport de la médecine légale, ont confirmé que «la mineure a fait l'objet d'un viol sauvagement perpétré à son encontre par deux membres dudit réseau, en plus du vol perpétré contre le père de la victime».

Lors de l'audience,au tribunai, les mis en cause ont brillé par leurs déclarations contradictoires avant de «réclamer des circonstances atténuantes». La victime, elle, a réclamé «la réparation matérielle du préjudice moral lui ayant été causé».

La harga, ou encore l'émigration clandestine, continue de hanter les esprits des jeunes, hommes et femmes, bravant tous les dangers, quitte à s'exposer à la mort par noyade. Un autre drame lié à la migration irrégulière a été enregistré, ces dernières heures, au large d'Oran, selon des informations publiées sur les réseaux sociaux. Au moins 17 harraga auraient trouvé la mort, noyés, après avoir embarqué depuis des plages d'Oran.

Parmi eux, un mineur syrien, cinq ressortissants marocains, dont une jeune fille d'Oujda, ainsi que 11 Algériens. Le nouveau bilan, élaboré par Francisco José Clémente Martin, du Centre international pour l'identification de migrants disparus (Ctpimd) publié jeudi dernier, fait état de «1 230 personnes dont

80% d'Algériens, ont été interceptées entre Almeria, Carthagène, Alicante et les îles Baléares à bord de 90 embarcations». «Ces interpellations ont été opérées en l'espace de 5 jours seulement», indique la même source.

En tout, plus de 40 femmes et 30 enfants de moins de 16 ans», ont également fait l'objet d'interpellations dès avoir foulé le sol ibérique.

La même source ajoute que «30 décès ont été enregistrés pendant que les recherches se poursuivent pour trouver les rescapés des cinq naufragés disparus».

Le Cipimd fait état de «3100 messages lui ayant été adressés par des familles en quête des nouvelles de leurs proches»