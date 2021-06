La santé est malade. La maladie coeliaque, cette pathologie d'origine immunologique, est omniprésente chez certaines personnes. Elle se manifeste par l'ingestion d'une protéine présente dans les farines, le blé, orge, seigle et le gluten. Elle déclenche une réaction exagérée du système immunitaire, d'où une inflammation entraînant la destruction des villosités de la muqueuse.

À Oran, plusieurs centaines de patients souffrent de cette maladie, la prise en charge des malades nécessite un traitement spécifique et des traitements particuliers en plus d'importantes dépenses. D'où la réaction de la présidente de l'association Bahia, Samia Bakdar, des patients atteints de cette pathologie. Celle-ci a appelé à l'intervention des pouvoirs publics pour l'introduction de cette maladie dans la liste des maladies chroniques, sinon, tout au moins, allouer une allocation aux malades afin de les aider à acquérir des aliments sans gluten.

Dans ce sillage, elle a affirmé que «la nourriture sans gluten destinée à cette catégorie est très chère et une famille modeste avec deux ou trois malades ne peut pas se permettre de tels produits alimentaires quotidiennement», ajoutant qu'«aucun traitement n'est préconisé pour cette maladie».

«Ne pas suivre un régime alimentaire peut provoquer un dysfonctionnement conduisant à un état critique, nécessitant des soins intensifs», a alerté Samia Bakdar, recommandant qu'«une aide de l'Etat est nécessaire», plaidant pour l'introduction de cette pathologie dans la liste des maladies chroniques ou en consacrant une allocation aux malades».

En ce sens, elle fera savoir que «le prix d'un kilogramme de farine sans gluten, fabriqué à base de mais importé, peut atteindre 1.000 dinars». «Ce n'est pas à la portée de toutes les familles», a-t-elle fait savoir, expliquant que «le prix d'un pain, le cas échéant, est de 150 dinars». Ce n'est pas tout.

Les chiffres font état de pas moins de 4.000 patients atteints de cette maladie. «Ils sont recensés à la clinique pédiatrique de Sidi El Bachir d'Oran», a-t-on affirmé. «Sauf que ce nombre est loin de la réalité, compte tenu de l'absence de statistiques dans d'autres établissements hospitaliers de la wilaya», a souligné la présidente de l'association Bahia, Samia Bakdar.

Cette association a été créée en février dernier. Elle a pour objectif principale la prise en charge médicale et nutritionnelle de cette catégorie de malades.

La présidente de l'association fait état «des conventions ratifiées avec des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées d'Oran pour effectuer des analyses et consultations médicales, et des démarches sont en cours pour fournir aux patients des produits nutritionnels spéciaux avec l'aide de bienfaiteurs».

À cela, s'ajoute l'accompagnement psychologique des enfants atteints de cette maladie qui est assuré en collaboration avec des psychologues, pour les aider à accepter leur maladie et leur faire prendre conscience de la nécessité d'adopter un régime alimentaire, en plus d'organiser des activités de loisirs à leur profit à différentes occasions.