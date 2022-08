Les routes nationales 84 et 81, entre Guelma et les frontières tunisiens, ainsi que celle reliant El Kala à Annaba sont fermée. Le poste frontière Auin TY'boul fermé. Trente-neuf foyers d'incendie ont été enregistrés, hier après-midi, à travers 14 wilayas du pays dont le plus important a été signalé dans la commune de Zaârouria à Souk Ahras, a-t-on appris, auprès de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). «Nous avons enregistré à l'heure actuelle, 39 foyers d'incendie dans les wilayas d'El Tarf (10), Souk Ahras et Sétif (4), Skikda et Guelma (2) et Jijel, Tipaza, Béjaïa et Tizi Ouzou (un incendie chacune)...», a déclaré le sous-directeur des statistiques et de l'information au niveau de la Dgpc, le colonel Farouk Achour. Le colonel Achour a fait savoir que le feu le plus important a été signalé dans la «commune de Zaârouria dans la wilaya de Souk Ahras. L'incendie se trouve entre cette commune et celle de Souk Ahras», a-t-il expliqué, ajoutant que «les unités de la Protection civile ont procédé à l'évacuation des habitants incommodés par la fumée».Il a précisé dans ce cadre que 5 unités d'intervention et 4 colonnes mobiles ont été mobilisées.