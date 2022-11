Le parc immobilier d'Oran vient d'être conforté par un nouveau lot de 1600 habitations de type locatif. Les travaux de réalisation de cet important projet viennent d'être lancés dans le site de Sidi El Bachir (est d'Oran). Un site récupéré suite à la démolition des bidonvilles érigés sur les lieux pendant plus de 30 ans. Ces nouvelles habitations seront attribuées aux familles en mal de logements des communes d'Oran et de Bir El Djir. Ces deux communes connaissent une forte demande en la matière. Ces nouveaux 1600 logements consolident les anciens programmes concrétisés dans plusieurs autres communes. Il s'agit essentiellement des 1000 unités prêtes dans la commune de Benfréha, 1000 autres à Bethioua, 800 logements à Sidi Benyebka et 900 logements à Misserghine. La majeure partie de ces habitations est destinée aux familles de Ras El Aïn vivant dans les bidonvilles situés dans le contrebas de la ville d'Oran, tout près du vieil Oran, Sidi El Houari. À cet ensemble de programme s'ajoutent plusieurs autres, notamment 250 logements à Hassiane Toual (ex-Fleurus), 500 autres à Gdyel, 300 logements dans la commune d'Es Senia, 3 00 autres dans le quartier Chahid Mahmoud rattaché à la commune de Hassi Mefsoukh, 400 habitations dans la commune de Oued Tlélat, 1300 autres destinés aux familles d'El Mohgeun et d'Arzew, en plus de plusieurs autres programmes inscrits dans le cadre du relogement de plusieurs centaines de familles dans le nouveau pôle urbain de Oued Tlélat, et 300 logements dans la commune de Mers El Hadjadj, localité déficitaire et déshéritée située dans l'extrême est de la wilaya d'Oran. Toujours dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, la wilaya d'Oran procédera, ces jours-ci, à la distribution, dans le cadre des opérations de relogement, de 26 00 logements avant de boucler l'année en cours avec l'attribution de 12 000 logements. L'été de l'année a vu le relogement de 1.514 familles résidant en habitations précaires de la commune d'Es Senia. Ces dernières ont pris possession de nouvelles habitations dans les nouveaux pôles urbains de Bethioua et Oued Tlélat.