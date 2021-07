C'est aujourd'hui que se tiendra le premier Salon international de l'exportation et de la logistique, qui s'étalera jusqu'au 10 février 2021 au Palais des expositions, à Alger. Placé sous le haut patronage du ministère du Commerce, en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), ce premier salon du genre est organisé par la Société de l'ingénierie, de l'innovation et de la prospective économique. Selon les organisateurs, le salon devra accueillir plus de 350 exposants nationaux et d'autres étrangers représentant des pays africains, européens et même de l'Amérique du Nord, croit-on savoir. «D'une manière exhaustive, nous citerons les pays invités: Côte d'ivoire, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tunisie, Togo, Zambie, Zimbabwe (pour l'Afrique); Italie, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne, Suède, Royaume-Uni, Norvège, Suisse (pour l'Europe), les USA et le Canada, représentant l'Amérique du Nord», rapporte la société organisatrice. Il est attendu également la participation d'experts et d'économistes algériens et étrangers devant animer des rencontres et workshops autour du thème de l'export et de la logistique. Le Salon de l'exportation et de la logistique comportera différents secteurs d'activités, touchant à l'agriculture, l'agroalimentaire, machinisme agricole, l'emballage, transformation du papier, pharmacie et parapharmacie, cosmétiques, chimie, prêt à porter, électronique, électricité, électroménager, ainsi que les banques, les assurances, le transport, notamment la logistique, note-t-on. Parmi les exposants, on notera la participation de producteurs, industriels, transporteurs, et exportateurs....), exerçant dans et ce, pour ne citer que ces secteurs prendront part à cette manifestation. Les organisateurs ont également prévu une journée d'affaires «B to B», dans le but de mettre en relation, les participants, les producteurs, les exportateurs, et les logisticiens, visant «l'établissement d'accords commerciaux entre l'Algérie, l'Afrique et l'Europe», est-t-il encore préconisé par l'organisateur. À la faveur des efforts fournis par les opérateurs privés, exhortés par les mesures incitatives prises par les hautes autorités de l'Etat algérien, notamment à travers les ambitions affichées du président de la République, le volume des exportations hors hydrocarbures, pourrait fort bien atteindre le montant de 4 à 5 milliards de dollars avant fin 2021. Des estimations fournies par le directeur général par intérim de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), Abdelatif El Houari, qui s'exprimait mercredi, lors d'une journée d'information organisée par Algex sur les perspectives d'export post-Brexit vers le Royaume-Uni. Selon des recoupements exhaustifs, l'Algérie a réalisé un montant de l'ordre de 1,55 milliard USD, en exportations hors hydrocarbures, durant les cinq premiers mois de 2021.