Les services de sécurité, tous corps confondus multiplient, ces derniers jours, des opérations dans le cadre de la lutte contre la drogue. Ce sont des quantités énormes saisies chaque jour à travers le pays. Pour ce faire, des moyens colossaux ont été mobilisés ciblant, notamment les barons de ce trafic.

Dans la capitale, Alger,il y a quelques jours, les services de la sûreté de wilaya ont procédé à Kouba, à la saisie de 2891 comprimés psychotropes et à l'arrestation des mis en cause. Par ailleurs et suite à des informations recoupées, exploitées par la Gendarmerie nationale au niveau de la wilaya d'El Oued, pas moins de 367.500 comprimés psychotropes, ont été saisis. L'opération a été dressée selon un plan sécuritaire bien ficelé, ayant permis l'identification des membres de ce réseau criminel, au nombre de six suspects, âgés entre 20 et 30 ans, dont deux ont été arrêtés, tandis que les quatre autres sont en état de fuite. À Aïn Defla, 280 comprimés psychotropes ont été saisis selon la direction générale des douanes qui précise dans un communiqué que «les agents de la brigade polyvalente des douanes de Aïn Defla, relevant territorialement de l'Inspection divisionnaire des douanes de la wilaya de Chlef, ont saisi 54 kg de kif traité à bord d'un véhicule utilitaire, grâce à un barrage douanier au niveau de l'autoroute Est-Ouest». Quant aux agents de la brigade polyvalente des douanes d'El Bayadh relevant territorialement de l'Inspection divisionnaire des douanes de la wilaya de Laghouat, ils ont procédé, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, à la saisie de 280 comprimés psychotropes, grâce à une opération de fouille minutieuse d'un taxi. Pour leur part, les services opérationnels de la Sûreté nationale ont saisi durant les neuf premiers mois de l'année en cours, 3,568 tonnes de cannabis, plus de 14 kg de cocaïne et près de 5 millions de comprimés psychotropes, indique, samedi, un communiqué des services de la Sûreté nationale. La même source a indiqué que pas moins de 2,886 kg d'héroïne et 4.854.106 comprimés psychotropes, ont également fait l'objet de saisies. Si l'origine de la provenance du kif est connue puisque nul n'ignore que le voisin de l'Ouest cultive cette drogue et la commercialise, même celle des psychotropes demeure un mystère. À qui profite le commerce criminel des psychotropes? D'où arrivent ces grandes quantités de cette substance qui a inondé la société algérienne? Qui est derrière ce trafic à grande échelle? Les réponses à ces questions restent un mystère pour l'heure et nul n'est en mesure de stopper l'émergence de ce fléau.