Suite à la baisse préoccupante du niveau de remplissage du barrage d'eau de Taksebt, la mesure de rationnement de ce liquide précieux s'est imposée depuis une semaine dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le manque d'eau commence à se faire sentir dans la wilaya de Tizi Ouzou où les restrictions dans l'alimentation en eau potable ont débuté depuis une semaine dans plusieurs localités de la région. C'est le cas, entre autres, dans l'une des plus grandes villes de la wilaya de Tizi Ouzou, Draâ Ben Khedda. Dans cette dernière, la distribution connaît des coupures de plus de 12 heures depuis au moins une semaine. Il faut aussi rappeler que le niveau du barrage d'eau de Taksebt a baissé énormément et depuis plusieurs semaines, la population est prise de panique face aux photos dudit barrage répercutées sur les réseaux sociaux. Des photos qui montrent un barrage dont le niveau est au plus bas depuis plus de 10 ans. L'absence de pluviométrie durant l'hiver 2021 est la cause de cette situation qui parait alarmante. Mais les responsables de l'Algérienne des eaux et les travailleurs aussi se sont mobilisés pour parer au plus pressé. De nombreuses mesures concrètes sont prises par les concernés afin que les citoyens puissent passer l'été en cours avec le moins de pénuries possibles. Pour faire face donc à cette crise d'eau qui a déjà commencé en mai dernier, un programme d'urgence de réhabilitation et de réalisation de 35 nouveaux forages a été décidé par les pouvoirs publics au profit de la wilaya de Tizi Ouzou. Ledit programme est destiné à faire face au déficit en eau.

À cet effet, une sortie technique pour diagnostic a été menée cette semaine par des cadres techniques de l'exploitation et de la maintenance de la zone et l'unité de Tizi-Ouzou.

La sortie en question a ciblé plusieurs forages des chaînes d'eau de Mekla et Oued Aïssi. Selon la cellule de communication de l'Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya de Tizi Ouzou, l'opération a pour but d'établir un diagnostic juste, précis et rapide, sur l'ensemble des forages à réhabiliter, et ce, à l'aide d'un matériel de haute technologie innovant et performant. Il s'agit, ajoute la même source, des caméras d'inspection verticale, permettant d'explorer des cavités de conduites, allant de 100 mm jusqu'à 1.500 mm de diamètre, et peut descendre jusqu'à 500 mètres de profondeur. Dans le même sillage, les services concernés de l'Algérienne des eaux ont multiplié les initiatives en direction de la lutte contre le vol d'eau en procédant à l'éradication des branchements illicites et la suppression de plusieurs piquages illicites et ce, dans plusieurs communes de la wilaya où ce genre de pratiques est devenu monnaie courante en dépit de son illégalité.

Lutter contre les fuites d'eau s'est imposé ces derniers temps aux responsables de l'ADE qui font ce travail même en temps normal. Le programme de rationnement d'eau, mis en oeuvre depuis quelques jours par l'Algérienne des eaux de Tizi Ouzou, permettra de répartir à parts égales la quantité d'eau qui existe au barrage de Taksebt. Ces restrictions en matière de distribution concernent aussi bien l'eau du barrage de Taksebt que celle des forages.