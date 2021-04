«Pas moins de 346 containers ont dépassé les délais réglementaires de sortie du port d'Oran fixés à 21 jours», a indiqué le président-directeur général de l'Entreprise portuaire d'Oran (EPO), Korba Mokhtar, soulignant que «2 315 containers se trouvent actuellement au niveau du port dont 1.969 sont dans les délais réglementaires fixés à 21 jours et 346 autres ont dépassé ces délais de leur sortie du port, ajoutant que 90 containers sur les 346 relèvent de 40 à 120 jours au port dépassant les délais réglementaires fixés à 21 jours, ce qui nécessite leur sortie et leur transfert vers les 14 entrepôts douaniers que compte la wilaya». La même source a fait savoir que «le port, doté actuellement de deux scanners, est en voie d'acquérir un troisième. Il sera mis en place au niveau du terminal des containers où il est prévu d'être réceptionné en juin prochain, ce qui permettra d'améliorer les conditions de gestion de l'activité des containers», ajoutant qu'«avec la réception du projet d'extension du port, l'on prévoit le traitement, dans une première étape, de 500000 containers par an». Il sera ensuite revu à la hausse à 1million de containers/an dans les prochaines années, a souligné Korba Mokhtar, ajoutant que le port pourra accueillir des navires d'un chargement de 4000 à 8000 containers». Selon le P-DG de l'Epo, «les travaux dotés d'une enveloppe de12 milliards DA portent sur l'extension du bassin d'eau de 16,5 à 24 hectares, la réalisation d'un quai de 460 mètres de long et d'une profondeur (tirant d'eau) de moins de 14 mètres conformément aux normes internationales en vigueur au niveau de la Méditerranée. Parallèlement au projet d'extension, le port d'Oran sera doté de deux engins de déchargement des conteneurs et de sept autres de chargement et de transfert des conteneurs du quai vers le terminal des containeurs, «Ce qui donnera plus de dynamisme à l'activité portuaire», a-t-il souligné. En 2020, le port d'Oran a réalisé une augmentation de 7,08% de son activité commerciale durant les 10 premiers mois de l'année en cours malgré les effets négatifs de la pandémie du virus corona. Quelque

8381026 tonnes de différentes marchandises ont été traitées durant la période en question contre 7826874 tonnes durant la même période de l'année écoulée, soit une augmentation de 554152 tonnes, représentant une croissance dans le traitement des marchandises d'un taux de 7,08%, a-t-on indiqué. Cette augmentation, réalisée dans le volume de traitement des marchandises grâce aux efforts des travailleurs de cette infrastructure, a permis de relever le taux d'activité, notamment durant les quatre derniers mois de cette année. Une légère baisse de 1,06% a été enregistrée durant le premier semestre de la même année, a-t-on indiqué. Le volume des importations a enregistré, jusqu'à la fin du mois d'octobre dernier, quelque 7107643 tonnes de différentes marchandises, soit une hausse de 10,98%, en comparaison avec la même période de l'année dernière, alors que le volume des exportations a atteint 719231 tonnes, soit une baisse de 31,46%, a-t-on relevé de même source. Le mouvement des cargaisons solides dans le port d'Oran a connu, pour sa part, une évolution de 20,82% comparativement à ce qui a été réalisé durant la même période de l'année dernière, atteignant 4190676 tonnes. Ce volume de marchandises traitées représente 50% de l'activité globale du port d'Oran, sachant que le taux n'avait atteint l'année écoulée que 44,32%, a-t-on précisé. Les importations des différents types de céréales viennent en tête des marchandises solides, atteignant quelque 2797621 tonnes, soit une augmentation de 304.305 tonnes par rapport à la même période de l'année 2019, alors que l'importation de l'aliment de bétail a connu une hausse de 97%, passant de 355.354 tonnes durant les 10 premiers mois de 2019 à 700787 tonnes durant la même période 2020.