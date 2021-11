Le secteur de l'habitat aspire à distribuer 320000 unités de logement, toutes formules confondues, d'ici fin 2021, a indiqué, hier, à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Il a fait état, dans une déclaration, lors de son passage sur le plateau d'une chaîne de télévision privée, de «la distribution, depuis début 2021, de 290000 unités de logements de différentes formules. Nous aspirons à livrer, avant la fin de l'année en cours, 320000 unités de logements», a-t-il dit, relevant que 900000 autres unités étaient en cours de réalisation. Concernant les logements en location-vente Aadl, le ministre a estimé que «90% des objectifs de cette formule ont été atteints», soulignant que son département ambitionnait de «distribuer 153000 unités de logements sous cette formule jusqu'à la fin de l'année 2021». Selon Belaribi, «38000 souscripteurs sous la formule Aadl recevront l'ordre de versement de la 1ère tranche, avant la fin de l'année en cours, après l'examen et la validation des recours introduits via la plate-forme électronique dédiée à cet effet», ajoutant que «68000 autres souscripteurs recevront les décisions d'affectation avant fin novembre». Pour ce qui est du logement promotionnel public (LPP), le ministre a indiqué que «ce projet, qui a été lancé avec 44000 unités, sera parachevé avant la fin de l'année en cours», faisant état d' «un retard éventuel dans la réalisation de près de 588 unités de logements jusqu'en janvier ou février 2022». En réponse à une question sur le complexe sportif qui abritera les Jeux méditerranéens «Oran 2022», le ministre a souligné: «Nous serons sans doute au rendez-vous», ajoutant que «tous les travaux seront parachevés au plus tard au mois de janvier prochain, pour livrer le projet au ministère de la Jeunesse et des Sports». Il a, par ailleurs, fait état de «la livraison, avant la fin de l'actuelle saison sportive, des stades de Douéra et de Baraki».