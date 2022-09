Pas moins de 32 nouvelles cantines scolaires seront mises en service dans la wilaya de Constantine dès la nouvelle rentrée (2022-2023), prévue le 21 septembre prochain, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l'éducation.Ces nouvelles structures de restauration qui ont été affectées au bénéfice de diverses communes de la wilaya, ont été dotées de l'ensemble des équipements nécessaires, a révélé à l'APS la cheffe de service de programmation et du suivi au sein de cette direction, Loubna Abdoune. Ces nouvelles cantines scolaires sont destinées à l'amélioration des conditions de restauration des élèves, notamment ceux relevant des nouveaux grands pôles urbains à forte densité démographique, à l'instar d'Ali Mendjeli, de Massinissa et d'Aïn Nahas ainsi que ceux des zones d'ombre, a-t-elle affirmé.L'opération, a ajouté la même responsable, vise aussi à rattraper le déficit signalé en la matière dans les zones d'ombre et suburbaines ainsi que les régions montagneuses et désenclavées réparties à travers les localités à caractère rural, soulignant que des équipes d'agents de restauration scolaire ayant bénéficié d'une formation qualifiée spécialisée en la matière, sont mobilisées pour assurer l'encadrement et la gestion de ces structures.Dans la wilaya de Constantine, la prochaine rentrée scolaire, connaîtra également l'ouverture de onze nouveaux établissements scolaires, tous paliers confondus, ayant pour objectif d'alléger la pression sur les structures existantes, a indiqué de son côté à l'APS le chargé de l'information et de la communication au sein de la même direction Djamal Benchanaâ.Il s'agit, a-t-il détaillé, de deux écoles primaires réalisées dans la commune d'Aïn Abid, deux autres dans la ville Ali Mendjeli, une à la commune d'Aïn Smara, une pour la commune de Messaoud Boudjeriou et une autre pour celle de Didouche Mourad.La rentrée scolaire 2022-2023, sera marquée dans la même wilaya par la réception de trois collèges d'enseignement moyen (CEM) dont un à la cité El Bir au chef -lieu de wilaya qui a fait l'objet récemment d'une opération de reconstruction en plus de deux autres nouvellement réalisées dans les communes d'Aïn Abid et de Didouche Mourad, a-t-il déclaré.