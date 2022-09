Après le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi, l'Émir de l'État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah, l'Émir de l'État du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, c'est au tour du président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane de confirmer sa participation. Une confirmation faite à l'issue de l'audience qu'il a accordée au ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Énergie et des Mines a remis la lettre d'invitation adressée par le président Tebbboune au Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane pour participer aux travaux du Sommet arabe prévu à Alger, les 1er et 2 novembre prochain. Lors de cet entretien, le ministre de l'Énergie et des Mines a transmis au président des Émirats arabes unis «les salutations fraternelles du président Tebboune, qui accorde une grande importance à la participation des EAU et à sa contribution à la réussite de ce Sommet qui se veut une étape importante dans le processus de renforcement de l'action arabe commune et permettra à la Nation arabe de relever les défis pluridimensionnels, particulièrement en cette conjoncture internationale», rapporte le communiqué de la présidence de la République. Le même communiqué souligne que le président des EAU a «confirmé sa participation personnelle au Sommet d'Alger» et «l'engagement de son pays pour faire de ce Sommet une réussite cruciale pour les pays arabes». Auparavant, l'Émir de l'État du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a confirmé sa participation au Sommet d'Alger. «Son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani a chargé le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, l'assurant de sa présence au Sommet arabe» et «de la pleine disposition de l'État du Qatar à contribuer efficacement à son succès et à la mise en oeuvre de ses recommandations», indique un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines. La même source a ajouté que l'Émir de l'État du Qatar a, en outre, réaffirmé «le soutien de son pays aux efforts laborieux consentis par l'Algérie pour faire de ce Sommet un rendez-vous rassembleur». La veille, le prince héritier de l'État du Koweït, Cheikh Mishaal Al- Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a salué les efforts laborieux consentis par l'Algérie pour la réussite de cet important rendez-vous arabe, réaffirmant l'appui et la pleine disposition du Koweït à contribuer à cette noble démarche et assurant que «le Koweït sera le premier présent et le dernier à partir». De son côté, le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, a exprimé son souci de «participer» et de «contribuer personnellement à soutenir» les efforts du président Abdelmadjid Tebboune pour la réussite du Sommet arabe d'Alger. Une déclaration faite à l'issue de l'audience accordée au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamara, en sa qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne était porteur d'une invitation du président Tebboune au chef d'État égyptien pour participer au Sommet arabe.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a affirmé «sa détermination à participer au Sommet et à concourir, aux côtés de ses frères, dirigeants des autres États arabes à la réussite de ses travaux à travers la réalisation de conclusions qualitatives à la hauteur des aspirations des peuples arabes». À ces présences de haut niveau, il faudra, sauf cas de force majeure, la participation du président mauritanien,, Mohamed Ould El-Ghazouani, et du président Tunisien, Kaïs Saïed. Une certitude quant à la réponse positive de ces leaders arabes, et à ce niveau de représentativité, constitue un pas important vers la réussite du Sommet arabe d'Alger que plusieurs lobbies ont tenté, vainement, de torpiller.