Trente-un incendies ont été éteints par les services de la Protection civile au cours des dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays, indique, aujourd'hui la Protection civile dans un bilan. Ces incendies de forêts et récoltes ont été éteints à travers les wilayas de Chlef, Batna, Blida, El Tarf, Bejaïa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Guelma, Sétif, Skikda, Médéa, Boumerdes, Bordj Bou Arreridj, précise la même source. Ces incendies ont touché 3 forêts, trois 3 maquis et 22 broussailles ainsi que 5 de récolte ayant causé des pertes estimées à 1 hectare de forêt, 3 hectares de maquis, 16 hectares de broussailles, 318 bottes de foin, 468 arbres fruitiers et 13 palmiers. Concernant la situation des incendies de forêts arrêtée à 10h00, la même source fait savoir que les unités de la Protection civile sur les lieux procèdent à l'extinction et la maîtrise de deux incendies de forêts déclarés au niveau des wilayas d’El Tarf et Skikda.