Les chiffres concernant les cas de Covid- 19 continuent d’augmenter à Constantine. En 48 heures, les tests positifs font état de 307 nouveaux contaminés. Ce qui porte le chiffre global à 12 614 personnes atteintes. La Covid- 19 a entraîné le décès de deux patients durant cette période. Le nombre de victimes dû à cette pandémie est, aujourd’hui, de 845. Entre les 25 et 26 janvier, on compte 940 nouveaux vaccinés, soit au total 348 506 personnes. Ces chiffres parvenus à notre rédaction proviennent de la DSP qui continue d’honorer ses engagements, afin de limiter ou freiner la propagation de la pandémie, en incitant les citoyens à se rapprocher des centres hospitaliers pour se faire vacciner, tout en insistant sur le respect des gestes barrières. Rappelons dans ce contexte que la DSP a mené, depuis l’été dernier, de nombreuses campagnes au profit des zones d’ombre. Dans le même ordre d’idées, la Gendarmerie nationale a organisé des sorties sur terrain pour veiller au respect des mesures de sécurité sanitaires au niveau des commerces, des centres commerciaux et des transports en commun. Ces opérations sont organisées en coordination avec la direction du commerce et des transports, a annoncé un communiqué de la Gendarmerie nationale, qui indique que cette initiative intervient dans le cadre de la propagation du virus qui est constamment en hausse, ces derniers temps.