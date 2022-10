Dans le cadre de leurs efforts de prévention pour la protection des consommateurs et de la lutte contre toutes les formes de pratiques illégales pouvant mettre en péril la santé des citoyens, notamment la fraude dans la fabrication et la production de certains produits néfastes, avec l'intention d'inonder le marché et la recherche du gain facile, les éléments de la section de recherches relevant de la Gendarmerie nationale du groupement territorial de la wilaya d'Annaba, ont saisi plus de 300.000 sachets de tabac à chiquer «Chema» contrefaite d'une valeur dépassant les deux milliards de centimes, apprend-on de source sécuritaire. À l'issue de l'exploitation des informations précises sur le transport d'une quantité de ‘'Chema'' contrefaire, à bord d'une camionnette, immatriculée à Sétif, un plan a été élaboré et deux suspects ont été interceptés à bord du roulant signalé, ont précisé nos sources. Soumis à la fouille, la camionnette était chargée de sachets de ‘'Chema'' contrefaite destinée à la commercialisation dans la wilaya d'Annaba de manière illicite, a-t-on précisé. Conduits au siège de la gendarmerie, les deux prévenus ont fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle, ils ont dévoilé le lieu d'entreposage. Lors de la perquisition exécutée dans un entrepôt situé dans la commune d'El Hadjar, il a été découvert et saisi une autre quantité de ‘'Chema'' de marque ‘'Gosto contrefaite, a expliqué la même source. S'agissant d'une éventuelle complicité dans la wilaya d'Annaba, notamment en ce qui concerne l'opération d'entreposage, rien n'a filtré. Mais, il est possible que les deux prévenus soient des locataires du dépôt, comme il en existe beaucoup dans la wilaya d'Annaba. Seule certitude, l'atelier de la contrefaçon se trouve à la wilaya de Sétif et active dans la clandestinité. Les deux prévenus originaires de la wilaya de Sétif, seront présentés incessamment devant la justice. Il leur est reproché des faits de contrefaçon d'une marque commerciale déposée, d'activité non déclarée, de commerce illégal, de fraude fiscale, de concurrence déloyale et d'atteinte à l'économie nationale.