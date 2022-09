Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, hier à Alger, la distribution de près de 30 000 logements de type Aadl en début du mois de novembre prochain. S'exprimant lors d'une rencontre avec des cadres et des responsables du secteur tenue au siège de son département ministériel, le ministre a fait savoir qu'il a été décidé de remettre des ordres de versement de la 4e tranche de 29671 logements en octobre, avant de procéder à la distribution de ces logements en début du mois de novembre. Une opération de distribution qui vient en appoint à celle réalisée le 5 juillet dernier, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la Souveraineté nationale. Une date symbolique à l'instar de la date du déclenchement de la Révolution. Toute une dimension. Une opération ayant vu la distribution de 160000 logements, dont 77000 logements publics locatifs (LPL),

37000 logements Aadl, 13000 logements ruraux, 19000 lotissements sociaux, 6000 logements promotionnels aidés (LPA) et 3000 logements promotionnels publics (LPP), à travers tout le territoire national. Avec la prochaine opération de distribution, l'Algérie aura réussi le pari, d'une part, de répondre à une forte demande, et, d'autre part, d'éradiquer le logement précaire. Mais la prouesse de l'Algérie est d'avoir réussi la réalisation de plus de 700000 logements en moins de deux ans. Alors que le programme restant des projets d'habitat dans toutes ses formules au niveau national porte sur 820000 logements. Selon les dernières déclarations du directeur adjoint de l'Agence nationale Aadl, Abdelhamid Bouroma, quelque 130000 logements seront livrés sous forme de location-vente durant cette année. Des logements qui ne peuvent être attribués aux abonnés qu'après que le taux d'occupation du projet aura atteint 70%, avait précisé le même responsable. Il faut convenir que les pouvoirs publics ont affecté une enveloppe de 450 milliards de DA depuis 2010 pour l'aménagement des sites d'habitat et les différentes infrastructures et voiries.