La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a affirmé, hier, à Alger, que 30.000 enfants handicapés seront pris en charge au niveau des établissements spécialisés et des classes spéciales, au titre de l’année scolaire 2022-2023.Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection à l’Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba, pour s’enquérir des préparatifs de la rentrée scolaire pour cette frange, Mme Krikou a précisé que le nombre global des enfants handicapés, inscrits au titre de l’année prochaine, s’élevait à plus de 30.000 enfants (tous handicaps confondus: moteurs, sourds-muets, mentaux et autistes).Ces enfants sont inscrits au niveau de 23 établissements spécialisés de l’éducation et de l’enseignement relevant du secteur et de 15 annexes, en sus de 1.000 classes spéciales, a-t-elle ajouté.En ce qui concerne l’encadrement de cette catégorie, la ministre a indiqué que le groupe pédagogique pluridisciplinaire comprenait des psychologues, des éducateurs, des enseignants et auxiliaires sociaux, outre la prise en charge psychologique de cette catégorie en coordination avec les parents et les associations activant dans ce domaine.