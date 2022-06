En réponse aux questions orales des députés, le ministre du Travail, Youcef Cherfa, a annoncé hier à l'APN, que «le projet de loi de finances complémentaire allouera un montant supplémentaire de 300 milliards de dinars pour prendre en charge un plus grand nombre de demandeurs d'allocation chômage». Il a également fait savoir que «la plateforme numérique relative à l'allocation chômage a enregistré depuis le 24 février dernier, jusqu'à jeudi dernier, 1993319 demandes d'allocation chômage dont 1471000 demandes ont été acceptées».

S'agissant des veuves et des orphelins qui se sont retrouvés privés de l'allocation chômage, le ministre a affirmé qu'«un décret exécutif est en cours d'élaboration en vue de permettre à ces deux catégories sociales, qui perçoivent moins de 13000 dinars, de bénéficier de l'allocation chômage». «Ce décret sera mis en application au courant de ce mois», a-t-il assuré. Il a indiqué que l'amendement de la loi n°90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail «devrait favoriser l'amorce de la relance économique du pays, en offrant au fonctionnaires du secteur économique des opportunités de création d'entreprises».

Ledit amendement a introduit un nouvel avantage permettant au travailleurs salariés de bénéficier d'un congé pour la création d'une entreprise. Il permet à ces derniers, souhaitant créer leur propre entreprise, de «se consacrer entièrement à leur activité, en faisant prévaloir leur droit à un congé non rémunéré pendant un an, ou de travailler à temps partiel pour concrétiser leur projet entrepreneurial», en percevant un salaire en fonction du nombre d'heures travaillées. À l'expiration de la période de travail à temps partiel, ils pourront être réintégrés dans des postes à temps plein. «Ces dispositions seront mises en oeuvre, en vertu d'un texte réglementaire fixant les conditions d'obtention d'un congé ou d'un travail à temps partiel pour la création d'une entreprise», a affirmé le ministre, citant, entre autres conditions, «une expérience d'au moins trois ans de service effectif dans une entreprise et une demande à soumettre trois mois avant de faire usage de ce droit». Le ministre a relevé que «ce décret, qui verra le jour en juillet prochain, donnera tous les détails relatifs au congé exceptionnel accordé aux porteurs de projets et les dispositions y afférentes».