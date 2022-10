Les tendances des ressources humaines RH 2023 ont été, hier, au centre des activités de la 5e édition de la manifestation «Talent Day 2022», organisé par Emploitic. Avec une interface de présentation et d'animation, complètement, rénovée, l'événement Talent Day a remis au goût du jour la question du développement des ressources humaines, dans le sillage des bouleversements technologiques, de connaissance et de savoir, de manière globale. L'occasion pour les professionnels de cette importante fonction de débattre et de soumettre leurs avis et visions, souvent, mitigées. Avec des panels et des experts de qualité, l'évènement a permis d'esquisser, un tant soit peu, les tendances importantes du moment, en matière de gestion et, surtout, de modernisation de la ressource humaine. Louaï Djaâfer, cofondateur d'Emploitic, dans sa présentation, a dévoilé des chiffres intéressants, en abordant le thème des «grandes tendances des ressources humaines en 2023». «Selon l'enquête que nous avons mené, l'année 2023 verra plus de 30% d'offres d'emploi que 2022», annoncera-t-il. 20% à 30% des entreprises seulement ont recouru à la digitalisation de la gestion de leurs ressources humaines. Par ailleurs, 40% des entreprises disposent de logiciels opérationnels, en matière de gestion des RH. Il annoncera qu'en matière de télétravail, 36% des entreprises continuent de recourir à ce mode de travail. Le cofondateur d'Emploitic fera également état d'une enquête lancée auprès de 250 directeurs généraux, directeurs de ressources humaines et personnels de la RH. L'enquête qui a été pilotée en ligne tournant autour des questions de la RH et les métiers, sources de satisfaction. Il esquissera, également, les grandes priorités des ressources humaines en 2023, annonçant, par ailleurs, que 60% des personnes touchées par le questionnaire se disent satisfaites dans leurs postes de travail. Le développement de la fonction RH, le bien-être et l'engagement des personnels, la digitalisation, la formation et le développement des RH, la transformation des modes d'organisation et de travail des RH ont été autant d'axes abordés par cet intervenant. Pour sa part, le Togolais Didier Acouetey, président d'Africsearch a présenté «la dynamique de gestion des talents dans un contexte de compétition économique en Afrique». Dans sa présentation, Acouetey abordera les disparités existant dans le continent, en matière de disponibilités des ressources et des compétences qualifiées. Il évoquera la problématique lancinante de l'exode des compétences vers l'Occident, estimant que le continent d'opportunités qu'est l'Afrique sera la destination des IDE par excellence des investissements étrangers IDE. «Les économies les plus fast dans le monde seront en Afrique. En 2040, le ¼ de la population mondiale sera en Afrique», dira-t-il. Il estimera, par ailleurs, qu'en matière de système de formation, nous ne faisons pas assez. Il y a un déficit structurel. En Afrique, comme en Algérie, il y a une dynamique qui n'est pas négligeable. En Algérie aussi, il y a des champions qui s'illustrent... L'attraction des talents et l'employabilité sont au coeur des stratégies des entreprises. Pour sa part, Tadjeddine Bachir, président du Gaan a abordé la thématique d'actualité relative à la supplantation de l'homme par l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines. Avec une présentation fort remarquable, le patron de Gaan a rapporté quelques éléments de réponses et des informations relatives à l'avancée de forme de gestion inéluctable. Il expliquera, via des exemples concrets, comment l'intelligence artificielle est sollicitée dans la gestion des entretiens d'embauche, les présélections des candidats, l'élaboration des plannings de formation individualisée... «Talent Day, le rendez-vous incontournable des RH en Algérie», a réussi réunir des experts «afin de débattre des dernières tendances RH, à travers des thématiques inspirantes, où résilience et engagement se conjugueront à la digitalisation et aux nouvelles pratiques RH, entre conférences & panels». Défi relevé...