Trois personnes sont décédées, intoxiquées, par le monoxyde de carbone, à Souk-Ahras et à Mascara, durant les dernières 24 heures, a indiqué, hier, la Protection civile dans un communiqué.

Les éléments de la Protection civile, appelés « soldats du feu » ou encore « pompiers », ont ainsi enregistré le décès d’une femme âgée de 51 ans, à Souk-Ahras et de deux enfants à Mascara, issus de la même famille, et âgés, respectivement de 17 ans et 15 ans, suite à l’inhalation de gaz (CO), émanant d’appareils de chauffage au domicile familial, est-il précisé de même source.

Par ailleurs, l’intervention des éléments de la Protection civile a permis de prodiguer des soins de première urgence à 14 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO), émanant des appareils de chauffage et de chauffe-eau, à travers sept wilayas : Sétif, Guelma, M’sila, El-Bayadh, Tindouf, Naâma et Ghardaïa.

Concernant les accidents de la circulation, les unités de la Protection civile ont effectué 126 interventions durant cette même période à travers plusieurs wilayas, enregistrant 131 blessés.

Pour ce qui est de la lutte contre la propagation du Covid-19, 21 opérations de sensibilisation et 33 autres de désinfection, ont été effectuées à travers tout le pays, ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. La Protection civile a pour noble mission de secourir et sauver des personnes, et de protéger des biens et l’environnement. Cette notion de protection est très vaste : elle comprend aussi bien les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation vers les hôpitaux, que la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, comme la prévention ou la , ainsi que la prévention et l’évaluation des risques en matière de .

Deux ans après l’indépendance du pays, le Service national de la Protection civile algérienne est instauré. La Protection civile fait aussi de la sensibilisation et de la prévention auprès des écoles, collèges, lycées, et autres institutions publiques en Algérie.

Il y a plusieurs thèmes, tels que les risques majeurs de de forêt, de sensibilisation routière, les risques domestiques, les risques d’, , .

La Protection civile dispose depuis 2014, de 1 100 ambulances. Elle est aussi dotée d’hélicoptères - ambulances, ainsi que de motos spéciales permettant d’acheminer du personnel de secours, rapidement, dans des lieux difficiles d’accès pour des vecteurs d’intervention traditionnels.