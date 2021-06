Le tribunal de Mostaganem a rendu son verdict en condamnant trois suspects à 3 ans de prison ferme et à une amende de 200.000 DA chacun. Ces derniers sont accusés de formation d'une bande de malfaiteurs, préparation et organisation de sortie illégale hors du territoire national par la mer, complicité, escroquerie, coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme blanche. Ces sentences font suite à une procédure judiciaire qui a été engagée contre les suspects arrêtés par les éléments de la police judiciaire près la sûreté de la wilaya de Mostaganem. Cette histoire porte le sceau de la lutte implacable lancée contre le phénomène de la harga dans la capitale du Dahra, Mostaganem. À l'instar du reste des autres localités de la partie Ouest du pays, ce département est d'autant plus sévèrement frappé par ce phénomène que la police judiciaire de la sûreté de cette wilaya a réagi en frappant fort. Dans une opération lancée en fin de semaine écoulée, les policiers ont réussi à mettre fin aux activités d'un groupe criminel, composé de trois personnes, spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer. C'est ce que l'on relève du communiqué rendu public par ces services, indiquant que «l'opération a été enclenchée suite à un appel faisant état de deux blessés au niveau du service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital de Mostaganem». Se rendant sur les lieux, les policiers se sont, selon les premiers éléments de l'information qu'ils ont ouverte, rendus compte que «la querelle, ayant opposé les deux personnes, qui se sont blessées lors de leur altercation, a été motivée par une histoire d'argent.