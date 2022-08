Un incendie s'est déclaré, hier, dans l'une des bases de vie appartenant à une société turque, chargée de la réalisation de projets de logements dans la nouvelle-ville de Draâ Errich à Annaba, a indiqué la Protection civile. Selon la même source, l'incendie s'est rapidement propagé dans les chalets en bois réservés au logement des travailleurs africains, employés sur le chantier de l'entreprise turque. Fort heureusement, aucune victime n'a été déplorée, à l'exception de trois blessés légers parmi les ressortissants africains, a-t-on précisé. Les éléments de la Protection ciivile de la ville sont intervenus pour circonscrire l'incendie, appuyés par les unités d'Oued El Aneb et de Berrahal. De son côté, la Gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les raisons de l'incident, qui, nous dit-on, est susceptible d'être une altercation entre les ouvriers subsahariens qui s'est transformée en incendie. Les accidents de travail sont une problématique qu'il convient d'observer de très près puisque des milliers d'employés en sont victimes chaque année.

Selon un décompte publié par l'APS, 42032 accidents de travail ont été déclarés à la Cnas en 2021.

Selon la même source, 38 225 de ces accidents se sont produits sur les lieux de travail et 3807 autres sont des accidents de trajet.

S'agissant de la répartition des accidents de travail par branches d'activités, on cite le secteur du bâtiment et travaux publics qui a enregistré plus de 18% du total des accidents de travail déclarés, suivi du secteur de la métallurgie avec 9% des accidents de travail.