Trois membres d'une même famille sont décédés, hier, par asphyxie au monoxyde de carbone, dans la commune d'Ouled Haddadj, à l'ouest de Boumerdès, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile. «Les services de la Protection civile sont intervenus, aux environs de 9h au niveau de la cité Haouche El Makhfi (commune d'Ouled Haddadj), suite au signalement d'un cas d'asphyxie au monoxyde de carbone, émanant d'un chauffage, de trois membres d'une même famille (le père, la mère et leur fille)», a indiqué, le chargé de la cellule de communication, le lieutenant Hocine Bouchachia. Les dépouilles des trois victimes, âgées entre 43 et 85 ans, ont été transférées, par les agents de la Protection civile, à la polyclinique Slimane Hamdi de Boudouaou (ouest de Boumerdes) et à l'hôpital de Rouiba (Alger), a ajouté le même responsable.