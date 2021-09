Trois morts et deux blessés. Tel est le bilan du terrible accident de circulation survenu hier matin, au niveau de la RN 90 dans la commune de Chehaima, à Ain Dheb, dans la wilaya de Tiaret, suite à une collision, face à face, d'une voiture et d'un camion de gros tonnage. L'hécatombe routière se poursuit. Les services de la Protection civile font état de «sept personnes ayant trouvé la mort et 341 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays». La semaine dernière, les services de la Protection civile de la wilaya d'Oran ont enregistré trois accidents de la circulation ayant causé un mort et cinq blessés, dont trois personnes âgées entre 3 et 17 ans. Ces dernières, souffrant de plusieurs contusions de différentes gravités, ont été évacuées vers les différents hôpitaux d'Oran où elles ont été admises en urgence et prises en charge. Le premier accident est survenu suite au carambolage de plusieurs voitures au niveau de la route de cap Falcon, sur la corniche ouest d'Oran, et a causé la blessure d'un homme de 20 ans et d'un adolescent âgé de 13 ans. Le deuxième est survenu sur la route d'El Karma, suite à la collision, de plein fouet, de deux véhicules, faisant deux blessés, deux garçons en bas âge. Le troisième cas a été enregistré en plein centre-ville d'Oran, suite à une collision entre un motocycliste et une voiture. Les accidents de la route continuent d'endeuiller plusieurs centaines de familles algériennes dont certaines sont entièrement décimées.