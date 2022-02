Les capacités d'exportation ont fortement augmenté en 2021, pour la structure portuaire de la wilaya d'Annaba. Elle a enregistré une hausse considérable avec un total de 3, 697 millions de tonnes de diverses marchandises contre 2,060 millions de tonnes en 2020. Cette augmentation est le résultat de la batterie de mesures adoptées par l'équipe dirigeante du port d'Annaba, notamment l'encouragement et l'accompagnement des différents partenaires et des organismes concernés par l'exportation et sa promotion. En outre, l'acquisition d'équipements modernes a contribué à attirer les exportateurs, à leur tête les producteurs de clinker. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que l'Entreprise portuaire d'Annaba conclu trois conventions commerciales avec des partenaires économiques, producteurs de ciment pour l'exportation d'un million de tonnes de clinker en 2021. Il s'agit de conventions conclues avec le Groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica), le groupe Lafarge -Algérie Cilas et la société Biskria Ciment. Ces accords s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant la promotion des exportations hors hydrocarbures et la coordination des efforts entre les ports commerciaux et les opérateurs économiques et industriels, afin de mettre en place un environnement favorable à l'exportation. Dans cette optique, le directoire du port commercial d'Annaba oeuvre à mettre à niveau les services logistiques et offrir les meilleures conditions de transport, d'embarquement et de stockage liées à l'exportation de clinker, entre autres. Pour répondre à la demande, il est prévu l'acquisition davantage d'équipements, courant de 2022, d'augmentation à plus de 3 millions de tonnes les quantités de clinker destinées à l'exportation vers différents destinations internationales. À cela s'ajoute l'exportations des produits sidérurgiques du complexe Sider d'El-Hadjar, des fertilisants de Fertial et du phosphate de l'Entreprise nationale du fer, Ferphos. L'amélioration et l'organisation du service logistique au port d'Annaba ont contribué à l'amélioration des services et à la réduction du temps de chargement et de déchargement. En somme, une réduction des surestaries.