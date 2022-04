Les pluies abondantes enregistrées durant les premières semaines d'avril, ont renforcé les réserves des barrages de plus de 400 millions de m3. Un apport important pour nos ressources qui porte le taux de remplissage des barrages, après les récentes pluies, à 42%, ce qui représente un volume total d'environ 3 milliards de mètres cubes. Un chiffre «rafraîchissant». Le taux de remplissage des barrages dans la région de l'Est a atteint les 62%.

8 barrages dans le région Ouest sont remplis à plus de 80%, ce qui porte la moyenne régionale à 25%. Certains barrages sont à un taux de remplissage de 100% et desservent, à l'instar de Kissir, Jijel. Le taux de remplissage enregistré dans la région Centre, qui englobe Alger et Blida est au plus bas. La bénédiction du ciel ne pourrait suffire à elle seule. Une situation qui perdure depuis des années et qui a amené la tutelle à faire accélérer la cadence des réalisations du secteur, retenues dans son «plan B», pour faire face au stress hydrique dans la région. Ledit plan prévoit la réalisation de trois stations de dessalement, aux communes d'El Marsa de Corso et de Bordj El Kiffan. Cette dernière devrait entrer incessamment en exploitation. Les stations de dessalement précitées sont dotées d'une capacité de production de

150 000 m3/jour chacune. L'entrée en exploitation des deux autres est prévue en juillet prochain, pour la station d'El Marsa et fin décembre pour la station de Corso. Leur mise en service va améliorer la distribution de cette denrée vitale. Un bonne nouvelle au moment où des perturbations se font sentir actuellement en matière de distribution de l'eau potable dans l'Algérois. Le scénario des coupures d'eau est vécu dans plusieurs communes de la capitale, en dépit du lancement d'un nouveau projet de distribution depuis le début du mois sacré. Il est des quartiers où l'eau est distribuée h 24, mais dans d'autres, les habitants reçoivent l'eau une demi-journée tous les deux jours. Ce scénario catastrophe de coupures d'eau est vécu dans toute la commune de Oued Smar. Les habitants qui y vivent se plaignent des coupures d'eau intempestives qu'ils subissent depuis plusieurs mois.