La Commission intersectorielle chargée du suivi et de la mise en place de facilitations pour le projet de réalisation de la route terrestre reliant la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouerate a tenu, à Alger, sa 2e réunion, selon un communiqué du ministère des Travaux publics. La réunion de la Commission qui a été installée en janvier écoulé, s'est déroulée jeudi au siège du ministère des Travaux publics, sous la présidence du premier responsable du secteur, Kamel Nasri et en présence du Directeur général de l'Agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement.

Ont pris part à cette réunion qui vise à suivre les préparatifs du lancement effectif de ce projet stratégique et important et qui s'étend sur une distance de 775 km, des représentants du ministère des Finances, du ministère de l'Energie et des Mines, du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, du ministère du Commerce, de l'entreprise Naftal, de l'Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), de la Direction générale des douanes et de la Banque d'Algérie (BA), en sus des deux directeurs généraux des bureaux d'études et des laboratoires qui se chargeront de la mise en place de l'étude technique de ce projet. Le projet de réalisation de la route Tindouf-Zouerate s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente dans le domaine des Travaux publics, signé le 28 décembre 2021 par le ministre des Travaux publics.