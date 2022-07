Les autorités poursuivent l’application de la politique nationale visant à doter de moyens nécessaires les investisseurs qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à l’économie locale et nationale. Dans ce cadre, la Société algérienne de l’électricité et du gaz-distribution, Sonelgaz-distribution (Sonelgaz) a fait état de près d’une trentaine de projets ayant bénéficié de ses services. En tout, ce sont 29 unités industrielles qui viennent d’être raccordées aux réseaux énergétiques durant le premier semestre 2022. Sur ces 29 unités, précise la même source, vingt ont été raccordées au réseau électrique, six au réseau de gaz naturel tandis que les trois dernières ont bénéficié de branchements aux deux réseaux : électrique et gazier. Dans son communiqué la société explique que « ces raccordements ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du programme tracé par les autorités en application des instructions du président-directeur général de la Sonelgaz, Mourad Adjal, relative à la contribution à la réalisation des programmes de développement. La même direction, ajoute-t-on, réitère son « engagement à accompagner les investisseurs à travers la wilaya de Tizi Ouzou, en répondant rapidement à leurs demandes de raccordement de leurs unités en énergie et à accompagner tous les projets en matière de raccordements électriques et gaziers afin de contribuer au développement industriel du pays ». En fait, la Sonelgaz n’a pas cessé d’œuvrer à l’amélioration des prestations offertes aux clients particuliers et aussi aux opérateurs économiques. C’est ainsi que cette société a, au début du mois de juin passé, mobilisé un montant de trois cent vingt-quatre millions de dinars. Selon un communiqué de la direction de distribution de la wilaya de Tizi Ouzou, de nombreuses opérations sont, en effet, inscrites dans le cadre du plan d’investissement pour l’été 2022, dont notamment 34 postes HTA/BT, la réalisation de 40 départs HTA, ainsi que l’augmentation de puissance de 24 postes HTA/BT, ainsi que la réhabilitation de 16 postes HTA/BT. Afin d’assurer la réalisation de toutes ces opérations dans les délais, un montant estimé à 1185 millions de dinars a été réservé pour la réalisation d’un total de réseau de 230 kilomètres. Enfin, il convient de signaler que la société souffre du volume de ses créances détenues chez ses clients dont, notamment les ménages qui ont souffert des effets et des implications de la pandémie du Covid-19 durant les trois dernières années. Les créances ne sont, cependant, pas uniquement détenues chez les particuliers, mais également chez les administrations publiques et les entreprises. Aussi, pour équilibrer la situation, la société n’a pas cessé de lancer des appels en direction de ses clients pour s’acquitter de leurs factures.