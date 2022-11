Les services agricoles de la wilaya d'Oran font état de la production, pour le compte de l'actuelle saison, de plus de 28000 quintaux de viande rouge. La même source a précisé que «cette quantité a fait l'objet d'un contrôle rigoureux opéré par les services vétérinaires près des mêmes services, au niveau de l'abattoir d'Oran». Wilaya à vocation agricole, Oran est loin d'être une référence en matière d'élevage, en dépit de ses grandes prairies conqacrées à la culture des différents produits agricoles, comme le blé et la vigne, les agrumes et les oranges, en plus des différentes variétés de fruits et de légumes. Le cheptel d'Oran comprend, selon les mêmes services, 157000 têtes. Néanmoins, force est de constater que cette wilaya a, à la faveur de plusieurs facteurs, connu, ces dernières années, un sursaut important dans la production de la chair animale, les viandes rouge et blanche. «Le secteur de l'aviculture ou encore la production de volaille a bouclé cette saison en produisant, pour le compte de l'année 2022,61838 quintaux de viande blanche», ont fait savoir les mêmes services, ajoutant que «la wilaya d'Oran dispose de sept abattoirs spécialisés dans l'abattage de volaille et prés d'une vingtaine d'unités spécialisées dans le dépeçage». «La même filière a, durant la saison agricole 2021-2022, été couronnée par la production de 50 millions d'oeufs», ont fait savoir les mêmes services. Cette production est, en grande partie, réalisée par les investisseurs du secteur privé», a-t-on indiqué, soulignant que «cette surproduction a été réalisée en un laps de temps record». Par ailleurs, les éleveurs continuent à déplorer la cherté de l'aliment, des conditions d'élevage, pénibles, et la concurrence déloyale, la spéculation et la rétention de produits alimentaires à des fins de spéculation, malgré les facilitations qui leur ont été accordées, dans le cadre des dispositifs entrant dans le cadre du développement agricole. «Ces facilitations ont même connu la célérité des formalités, et ce dans le cadre de la lutte contre les effets pervers de la bureaucratie». Ceci dit, des mesures ont été prises dans ce cadre». Il s'agit essentiellement de décisions portant sur le développement agricole, prenant en compte le fait que «les porteurs de projets agricoles, dans toutes leurs filières, sont à encourager et faire l'objet d'aides et de facilitations».